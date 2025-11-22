Language
    Haridwar Crime: हथियारबंद युवकों ने रेस्टोरेंट पर की गुंडागर्दी, कर्मचारियों को पीटा

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    हरिद्वार के एक रेस्टोरेंट में हथियारबंद युवकों ने गुंडागर्दी की। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान की जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक रेस्टोरेंट पर हथियारबंद युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। गाली गलौच करते हुए कर्मचारियों से मारपीट की। पुलिस ने एक नामजद समेत कई अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान की जा रही है।

    पुलिस के मुताबिक, विशाल मखिला निवासी राजीव नगर कालोनी मायापुर, अपने कुछ साथियों के साथ शिव मूर्ति चौक के पास स्थित देसी रेस्टोरेंट पहुंचा और गाली-गलौच करते हुए कर्मचारियों पर लाठी-डंडों, पंच लोहे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी दहशत में आ गए।

    आरोपित विशाल मखिला और उसके अन्य अज्ञात साथी रेस्टोरेंट के बाहर काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को गालियां देते हुए टूट पड़े। कर्मचारी रोहित, सुभाष, पुष्पेंद्र, तुषार और प्रार्थी अर्जन सिंह-को बुरी तरह पीटा गया। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सीटी स्कैन भी कराया गया है। अन्य कर्मचारियों के सिर, हाथ और पैरों पर भी गंभीर चोटें आई हैं।

    मारपीट के दौरान रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोपितों ने काउंटर, सामान और अन्य वस्तुओं को क्षतिग्रस्त कर रेस्टोरेंट को नुकसान भी पहुंचाया है। मारपीट की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रही है। पीड़ित अर्जन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

