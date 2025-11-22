Haridwar Crime: हथियारबंद युवकों ने रेस्टोरेंट पर की गुंडागर्दी, कर्मचारियों को पीटा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक रेस्टोरेंट पर हथियारबंद युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। गाली गलौच करते हुए कर्मचारियों से मारपीट की। पुलिस ने एक नामजद समेत कई अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, विशाल मखिला निवासी राजीव नगर कालोनी मायापुर, अपने कुछ साथियों के साथ शिव मूर्ति चौक के पास स्थित देसी रेस्टोरेंट पहुंचा और गाली-गलौच करते हुए कर्मचारियों पर लाठी-डंडों, पंच लोहे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी दहशत में आ गए।

आरोपित विशाल मखिला और उसके अन्य अज्ञात साथी रेस्टोरेंट के बाहर काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को गालियां देते हुए टूट पड़े। कर्मचारी रोहित, सुभाष, पुष्पेंद्र, तुषार और प्रार्थी अर्जन सिंह-को बुरी तरह पीटा गया। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सीटी स्कैन भी कराया गया है। अन्य कर्मचारियों के सिर, हाथ और पैरों पर भी गंभीर चोटें आई हैं।