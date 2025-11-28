तीन माह तक चलेगा हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, मकर संक्रांति से होगी शुरुआत; 20 अप्रैल को होगा अंतिम स्नान

मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे और संतों की राय के अनुसार अर्धकुंभ की तैयारियों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी निर्णयों में संत परंपराओं, आवश्यकताओं और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

सौभाग्य से अर्धकुंभ के सुव्यवस्थित एवं भव्य आयोजन के लिए संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है, अन्यथा इस महायोजना की पूर्णता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया है। सरकार इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अखाड़ों के आपसी मतभेद समाप्त हो गए हैं। सभी अखाड़े सरकार के साथ हैं और अब कुंभ मेले की भव्य तैयारी करेंगे और तय तिथियों पर अमृत स्नान करेंगे। कुंभ की तरह हरिद्वार में धर्मध्वजा स्थापित की जाएंगी और अखाड़ों की छावनियां लगेंगी। अब अर्धकुंभ को पूर्णकुंभ नहीं, महाकुंभ की तरह आयोजित किया जाएगा।

-श्रीमहंत रविंद्र पुरी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद