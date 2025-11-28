हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, एआइ कंट्रोल रूम से होगी हाई-टेक सुरक्षा

शैलेंद्र गोदियाल, जागरण हरिद्वार: अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों को नई रफ्तार देते हुए मेला प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन में तकनीक का विस्तार करने की योजना तैयार की है। आने वाले अर्धकुंभ मेले में पहली बार हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग तक के मेला क्षेत्र की निगरानी एक ही स्थान से होती दिखाई देगी। यह संभव होगा हरिद्वार रोड़ीबेलवाला में बनने वाले अत्याधुनिक एआइ आधारित कंट्रोल रूम के माध्यम से।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कंट्रोल रूम भीड़ नियंत्रण का स्मार्ट केंद्र बनेगा। साथ ही, पर्व के हर मिनट के संचालन का रियल-टाइम कमांड सेंटर भी होगा। पूरे मेला क्षेत्र पर एक क्लिक से रहेगी नजर मेला नियंत्रण कक्ष भवन-2 में प्रस्तावित इस कंट्रोल रूम को लेकर हाईपावर कमेटी पहले ही अनुमोदन दे चुकी है। इस सप्ताह इस भवन को लेकर निविदा हो जाएगी। करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस भवन में अत्याधुनिक तकनीक से लैस नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी। पूरे मेला क्षेत्र में 27,500 सीसीटीवी कैमरों का विशाल नेटवर्क स्थापित होगा, जिन्हें एआइ-सक्षम तकनीक से जोड़े जाने की योजना है। यह नेटवर्क रुड़की से हरिद्वार मेला क्षेत्र, ऋषिकेश और देवप्रयाग तक को जोड़ते हुए सुरक्षा प्रबंधन की एक अभेद्य डिजिटल ढाल के रूप में तैयार करेगा। लाइव फीड से होगी निगरानी और नियंत्रण इन कैमरों से लाइव फीड मिलेगी। जिनसे भीड़ नियंत्रण, घाटों की सुरक्षा, सफाई व्यवस्था, पार्किंग की मानिटरिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम, आपदा प्रबंधन व रेस्क्यू टीमों की कम्युनिकेशन लाइन जुड़ी रहेंगी।

यह सुविधा अर्धकुंभ, कुंभ, प्रमुख स्नान पर्वों, कांवड़ यात्रा और आपात स्थिति के लिए लिए महत्वपूर्ण होगी। नए भवन के साथ पुराना भी होगा अपग्रेट अर्धकुंभ की तैयारियों को देखते हुए रोड़ीबेलवाला स्थित पुराने सीसीआर भवन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेट किया जाएगा। साथ ही, सीसीआर-2 का चार मंजिला भवन भी बनाया जा रहा है, जिसकी निविदा प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।