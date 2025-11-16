Language
    Zomato में काम करने वाले पिता-पुत्र की बाइक को तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी टक्कर, बेटे ने अस्पताल में तोड़ा दम

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    देहरादून के चकराता रोड पर पंडितवाड़ी चौकी के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने जोमैटो कर्मी पिता-पुत्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बेटे की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले परवल रोड पर भी दो युवकों की सड़क दुर्घटना में जान गई थी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: शहर में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चकराता रोड पर पंडितवाड़ी चौकी के निकट बोलेरो चालक ने जोमेटो में काम करने वाले पिता-पुत्र की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों घायल हो गए।

    गंभीर रूप से घायल बेटे को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। कैंट कोतवाली पुलिस ने बोलेरो चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस को दी तहरीर में रामकुमार निवासी ग्राम सढोली हरिया थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह और उनका बेटा मनीष देहरादून में जोमेटो में नौकरी करते थे।

    एक नवंबर तड़के वह बेटे के साथ बाइक पर बिधोली आर्डर देकर अपने कमरे मोहल्ला पित्थूवाला आ रहे थे। जब वह पंडितवाड़ी चौकी के पास पहुंचे, तभी पीछे से एक बोलेरो चालक ने तेजी से उनकी बाइक पर टक्कर मार दी।

    हादसे में उनका बेटा मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे श्री महंत इंदिरेश अस्पताल रेफर किया गया।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि इलाज के दौरान नौ नवंबर को मनीष ने दम तोड़ दिया। कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    इससे पहले परवल रोड पर दो युवकों की गई थी जान

    इससे पहले छह व 13 नवंबर को परवल रोड पर ट्रैक्टर व कार की चपेट में आने से दो युवकों की जान चली गई थी। छह नवंबर को युवक काम से कहीं जा रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने उसे कुचल दिया। जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह 13 नवंबर को अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया था, जिसके कारण एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया।

