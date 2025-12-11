Dehradun के होटल में मृत मिला उत्तरकाशी का युवक, फ्लाइट से ड्यूटी पर जाना था गोवा

जागरण संवाददाता, देहरादून: गोवा स्थित होटल में नौकरी करने वाला उत्तरकाशी निवासी युवक देहरादून में त्यागी रोड स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। युवक को शुक्रवार को फ्लाइट से गोवा जाना था।

लक्खीबाग चौकी इंचार्ज आशीष कुमार ने बताया कि त्यागी रोड स्थित होटल में गुरुवार सुबह एक युवक के अचेत पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान धनपुर, जिला उत्तरकाशी निवासी सौरभ राणा (30 वर्ष) के रूप में हुई। उसके साथ होटल में एक और युवक रुका था।