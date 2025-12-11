Language
    Dehradun के होटल में मृत मिला उत्तरकाशी का युवक, फ्लाइट से ड्यूटी पर जाना था गोवा

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    उत्तरकाशी का एक युवक, जो गोवा में होटल में काम करता था, देहरादून के एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: गोवा स्थित होटल में नौकरी करने वाला उत्तरकाशी निवासी युवक देहरादून में त्यागी रोड स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। युवक को शुक्रवार को फ्लाइट से गोवा जाना था।

    लक्खीबाग चौकी इंचार्ज आशीष कुमार ने बताया कि त्यागी रोड स्थित होटल में गुरुवार सुबह एक युवक के अचेत पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान धनपुर, जिला उत्तरकाशी निवासी सौरभ राणा (30 वर्ष) के रूप में हुई। उसके साथ होटल में एक और युवक रुका था।

    साथी युवक से पूछताछ की तो पता लगा कि सौरभ गोवा के होटल में नौकरी करता था। करीब एक महीने पहले छुट्टी लेकर गांव आया था। उसकी शुक्रवार को गोवा की फ्लाइट थी। इसलिए वह उत्तरकाशी से दून आकर त्यागी रोड स्थित होटल में ठहर गया। सौरभ के साथ ठहरे युवक ने बताया कि रात को दोनों खाना खाने के बाद सो गए। सुबह सौरभ नहीं उठा तो उसने होटलकर्मियों को बताया। इसके बाद साढ़े आठ बजे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुरुवार दोपहर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया।

