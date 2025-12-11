Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haridwar: भाई ने मोबाइल फोन चलाने से रोका तो नाराज हुई बहन, खा ली चूहे मारने वाली दवा; अस्पताल में हुई मौत 

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    हरिद्वार में एक नाबालिग लड़की ने अपने भाई द्वारा मोबाइल चलाने से रोके जाने पर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, भाई ने बहन को मोबाइल का ज़् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकुल में भाई ने मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर अपनी छोटी बहन को डांट दिया। जिस पर नाराज होकर छोटी बहन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

    पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से सिंगहई लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश निवासी एक परिवार सिडकुल के औरंगाबाद में किराए पर रहते है। परिवार के सदस्य सिडकुल की अलग-अलग कंपनियों में काम करते है।

    सिडकुल थाने की पुलिस को कलियर थाना क्षेत्र स्थित धनौर अस्पताल से सूचना मिली की एक नाबालिग ने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया है, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई है।

    पुलिस मौके पर पहुंची तो नाबालिग की पहचान मेलाराम निवासी ग्राम निंबोरिया थाना सिंगहई जिला लखीमपुर खीरी हॉल निवासी औरंगाबाद सिडकुल की नाबालिक बेटी के रूप में हुई।

    सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि दो दिन पहले भाई ने उसे फोन चलाने से मना किया था, जिस बात से वह नाराज हो गई थी और रात में इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहन अक्सर फोन पर बात करती थी, जिस बात पर भाई नाराज रहता था। पहले भी कई बार उसने बहन को फोन चलाने के लिए मना किया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।