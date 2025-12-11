फतेहाबाद में 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, टोहाना। शक्ति नगर के 16 वर्षीय पियूष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजनों ने पियूष के ही कुछ दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद रेलवे पुलिस व स्थानीय थाना पुलिस दोनों टीमें मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में शोक के साथ गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, पियूष नौ दिसंबर की दोपहर अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था। सामान्यत: पियूष शाम तक घर लौट आता था, लेकिन उस दिन देर रात तक घर न पहुंचने पर स्वजनों को चिंता सताने लगी। देर शाम तक पुत्र का अता-पता न मिलने पर स्वजनों ने उसकी तलाश शुरू की और रिश्तेदारों व दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

थक-हारकर स्वजनों ने 10 दिसंबर को स्थानीय थाना में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। उधर, नौ दिसंबर की रात लगभग उसी समय जाखल रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि टोहाना स्टेशन व गांव कालवन के बीच नहर के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

वहां प्राथमिक जांच के दौरान शव के पास कोई संदिग्ध वस्तु, मोबाइल, पहचान से जुड़ी चीज या संघर्ष के निशान दिखाई नहीं दिए। युवक की पहचान न होने के कारण शव को नागरिक अस्प्ताल टोहाना के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया।