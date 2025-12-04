Language
    Dehradun News: युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत, जंगल में मिला शव

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:45 PM (IST)

    देहरादून के रायपुर में एक 20 वर्षीय युवक का शव जंगल में संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस को मौके से नशे के इंजेक्शन और स्मैक बरामद हुए हैं। मृतक की पहचान ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: रायपुर स्थित लाडपुर तिराहा के निकट एक नौजवान युवक का शव संदिग्ध हालत में जंगल के बीच में पड़ा मिला। सूचना पर रायपुर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से नशे के इंजेक्शन, स्मैक व स्मैक का सेवन करने में इस्तेमाल सिल्वर फायल पेपर बरामद हुआ। अभी तक मृत्यु के कारणों का पता नहीं लग पाया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के असली कारणों का पता चल सकेगा।

    पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि गुरुवार दोपहर को रायपुर थाने को सूचना मिली कि लाडपुर तिराहा रायपुर के सामने वन विभाग की भूमि में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां करीब 20-22 वर्षीय एक युवक का शव पड़ा था, जिसके आस-पास पुलिस टीम को नशीले इंजेक्शन, स्मैक व स्मैक का सेवन करने में इस्तेमाल सिल्वर फायल पेपर बरामद हुआ।

    मौके पर फारेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई। काफी छानबीन करने पर मृतक की शिनाख्त क्षितिज उर्फ ध्रुव रावत निवासी नकरौंदा मोड़ हर्रावाला, उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि क्षितिज नशे का आदी था तथा नशे की लत के चलते अकसर घर से बाहर रहता था। कुछ समय पहले स्वजनों ने उसे नशे छुड़ाने के लिए नशामुक्ति केंद्र भेजा, लेकिन वह वहां से भी भागकर वापस आ गया।

    पिता कैंसर मरीज, हालत गंभीर

    एसपी ने बताया कि मृतक युवक के पिता भी कैंसर के मरीज हैं और उनकी हालत भी काफी गंभीर है। वह अधिक बताने की स्थिति में नहीं थे। पुलिस ने शव का पंचायतनामा करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। घटनास्थल व शव के निरीक्षण से प्रथमदृष्टया युवक की मृत्यु में कोई संदिग्धता प्रकाश में नहीं आर्द है। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के सही कारणों की जानकारी हो पाएगी। घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है।

