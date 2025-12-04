Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में बहू के शव को एंबुलेंस में छोड़कर भागे, पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:55 PM (IST)

    प्रयागराज में एक विवाहिता का शव एंबुलेंस में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत चार लोगों के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल परिसर में एंबुलेंस में मिली विवाहिता कोमल की लाश। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फतेहपुर जनपद के पूर्व ब्लाक प्रमुख महेंद्र प्रताप सिंह की 23 वर्षीया बहू कोमल उर्फ रश्मि की गुरुवार सुबह संदिग्ध दशा में मौत हो गई। मायकेवालों को जानकारी हुई तो फतेहपुर से लेकर प्रयागराज तक दौड़ते रहे और करीब चार घंटे बाद स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल परिसर में बनी पुलिस चौकी के सामने एंबुलेंस में शव मिला। चालक के अलावा कोई नहीं था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मायकेवालों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने समझाया। इसके बाद शाम करीब चार बजे मृतका के ससुर के साले अस्पताल पहुंचे और फिर शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा गया। उधर, मृतका के पिता ने खागा कोतवाली में दहेज उत्पीड़न के साथ ही पुत्री को जान से मार डालने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत चार के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है।

    कौशांबी जनपद के सड़वापर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री कोमल उर्फ रश्मि की शादी एक माह पहले दो नवंबर को फतेहपुर जनपद के खागा थानांतर्गत नई बाजार खागा निवासी महेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र आदित्य प्रताप सिंह से की थी।

    महेंद्र प्रताप विजयीपुर ब्लाक के पूर्व ब्लाक प्रमुख हैं। धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि गुरुवार सुबह करीब सात बजे उनके मोबाइल पर फोन करके बताया गया कि उनकी बेटी फंदे से लटक गई है। उसे फतेहपुर अस्पताल ले जा रहे हैं। यह सुनते ही धर्मेंद्र सिंह अपने साले, दामाद समेत दो दर्जन लोगों के साथ खागा पहुंचे। वहां न मिलने पर फिर फोन किया, जिस पर दूसरे स्थान पर आने को कहा गया। धर्मेंद्र का कहना है कि वह वहां पहुंचे तो कोई नहीं मिला।

    फिर फोन किया तो बताया गया कि स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल परिसर में बनी पुलिस चौकी के सामने एंबुलेंस में कोमल की लाश रखी है। एंबुलेंस का नंबर भी बताया। करीब 11:30 बजे जब सभी यहां पहुंचे तो पुलिस चौकी के सामने एंबुलेंस खड़ी थी। उसमें कोमल की लाश रखी थी। धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि ससुराल वाले लाश छोड़कर भाग गए थे।

    पुलिसकर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की बात कही, जिस पर कहा गया कि जब तक ससुराल पक्ष से कोई नहीं आएगा, तब तक लाश एंबुलेंस में ही रहेगी। शाम करीब चार बजे महेंद्र प्रताप सिंह के साले यहां पहुंचे और फिर लिखापढ़ी कराकर शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर निकल गए। धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया और जान से मार दिया गया।

    उन्होंने मृतका के ससुर पूर्व ब्लाक प्रमुख महेंद्र प्रताप सिंह, सास पुष्पा, ननद अंजली व पति आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ तहरीर दी। खागा कोतवाली प्रभारी रमेश पटेल ने बताया कि पूर्व ब्लाक प्रमुख, उनके पुत्र, पत्नी और बेटी के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।