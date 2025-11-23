ऋषिकेश में प्रतिबंधित घाट पर नहा रहा युवक बहा, जिंदगी पर भारी पड़ी लापरवाही

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला घूमने आए चार युवकों की लापरवाही एक दोस्त के जीवन पर भारी पड़ी। लक्ष्मणझूला में प्रतिबंधित घाटों पर पुलिस की सख्त चेतावनी को नजरंदाज कर गंगा में नहा रहे चार युवकों में से दो युवक तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। एक युवक को बोट कर्मियों ने बमुश्किल बचाया, लेकिन दूसरे युवक का पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ लापता युवक की तलाश में जुटी है।

एसडीआरएफ ढालवाला के निरीक्षक कवींद्र सजवाण ने बताया कि रविवार शाम 3:12 बजे लक्ष्मणझूला चौकी में मयंक गौतम (18) पुत्र अनिल कुमार निवासी नोएडा सेक्टर-35 आया और उसने पुलिस को बताया कि वह व उसके तीन अन्य दोस्त अक्षय (18) पुत्र नंदराम सिंह व अभिषेक शर्मा (18) पुत्र राकेश शर्मा निवासी सेक्टर-35 गौतमबुद्ध नगर, पिंटू शर्मा (24) पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी सोरका सेक्टर-115, नोएडा गौतमबुद्ध नगर डीएम कैंप कार्यालय के नीचे गोवा बीच में गंगा में नहा रहे थे। इस दौरान अभिषेक व पिंटू नदी के तेज बहाव में बहने लगे।