देहरादून में गरजा पीला हाथी, टूटने वाले मकान की छत पर चढ़ा बुजुर्ग; जेसीबी के आगे लेटी महिला

संवाद सहयोगी जागरण, विकासनगर (देहरादून) । यूजेवीएनएल की भूमि किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ विरोध के कई नजारे भी दिखाई दिए। रविवार को पुलिस के हाथ पांव उस समय फूल गए, जब मकान ध्वस्तीकरण के समय एक व्यक्ति अचानक मकान की छत पर चढ़ गया। प्रशासनिक टीम और पुलिसकर्मियों के लिए यह स्थिति किसी चुनौती से कम नहीं थी। पुलिस के कई बार समझाने और नीचे उतरने की अपील के बावजूद वह व्यक्ति अड़ा रहा और नीचे आने से साफ इंकार दिया। जिसके बाद पुलिस कर्मी जेसीबी मशीन में बैठकर छत तक पहुंचे और किसी तरह से बुजुर्ग को नीचे उतारकर लाए, उसके बाद मकान ध्वस्तीकरण किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि दो साल पहले भी यूजेवीएनएल की जमीन से डाकपत्थर से लेकर कुल्हाल तक करीब 900 अवैध कब्जे धराशाई किए गए थे। जिसके बाद फिर कब्जे शुरू हो गए। शक्ति नहर किनारे यूजेवीएनएल की भूमि पर लोगों ने बड़ी संख्या में अवैध निर्माण कर रखे हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। ढकरानी में जैसे ही अभियान आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग अवैध निर्माण किए गए मकान की छत पर चढ़ गया और मकान तोड़ने का विरोध जताने लगा।

उसकी इस हरकत से मौके पर मौजूद अफसरों और पुलिस कर्मियों की चिंता बढ़ गई। पुलिस के लगातार आग्रह और चेतावनी देने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जिद पर कायम रहा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने रणनीति बदलते जेसीबी मशीन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जेसीबी की सहायता से पुलिसकर्मी छत तक पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारा गया। करीब आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद जब बुजुर्ग को नीचे लाया गया, तब जाकर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। इसके बाद अभियान शुरू किया गया और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई सामान्य रूप से आगे बढ़ाई गई।

जेसीबी के आगे लेटी महिला विकासनगर: ढकरानी में अवैध कब्जों को धराशाई करने के अभियान के दौरान एक महिला विरोध स्वरूप जेसीबी मशीन के आगे लेट गयी। पुलिस प्रशासन को महिलाओं का भी विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस बल जैसे ही जेसीबी मशीन के साथ अतिक्रमण हटाने आगे बढ़ी तो स्थानीय महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। महिलाएं जेसीबी मशीन के आगे खड़ी हो गई। महिलाओं का कहना था कि वह वर्षों से इस जगह रह रहे हैं और अचानक घर से हटाने पर उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार महिलाओं को समझाते रहे, लेकिन वे जेसीबी मशीन के आगे से नहीं हट रही थी। स्थिति को देख पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर महिलाओं को जेसीबी मशीन के आगे से हटाया। जिसके बाद अभियान आगे बढ़ा।