जागरण संवाददाता, बागेश्वर । कस्मयारघाटी में स्वतंत्रता सेनानियों के गलत नाम अंकित किए जाने के बाद उठे विरोध ने विभाग को अपनी गलती सुधारने पर मजबूर कर दिया। उपजिलाधिकारी कांडा डा. ललित मोहन तिवारी के निर्देश तथा स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ललित पंत की पहल पर रविवार सुबह विभागीय टीम बगराटी गांव पहुंची तथा विवादित शिलापट को हटाकर वापस ले गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों व स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने इस शिलापट में दर्ज नामों की त्रुटियों को अपने पूर्वजों का अनादर बताया तथा कड़ा विरोध जताया। मामला प्रशासन के संज्ञान में आते ही सुधार की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई। अब शिलापट के नाम ग्रेनाइट पत्थर पर खुदाई के साथ अंकित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस बार नामों को स्वर्णिम अक्षरों से भरा जाएगा, ताकि शिलापट स्थायी, सुसज्जित तथा सम्मानजनक रूप में स्थापित हो सके।