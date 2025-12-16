Language
    शराब की लत छुड़ाने को कराया नशामुक्ति केंद्र में भर्ती, फिर आई युवक की मौत की खबर

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    देहरादून के रांझावाला स्थित तपस्थली नशामुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की बहन ने केंद्र संचालक पर लापरवाही का आरोप ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देहरादून: रांझावाला स्थित तपस्थली नशामुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की बहन ने केंद्र संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रायपुर थाने में तहरीर दी है। रायपुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित रख लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केंद्र के सीसीटीवी की डीवीआर कब्जे में ले लिया है।

    थानाध्यक्ष रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि नीरज (32 वर्ष) निवासी निकट दूरदर्शन केंद्र, तपोवन को स्वजन ने नशे की लत छुड़वाने के लिए कई महीने पहले रांझावाला स्थित तपस्थली नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था।

    मृतक की बहन रोशनी देवी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि नीरज का वहां इलाज चल रहा था। 14 दिसंबर को केंद्र में नीरज की तबीयत अचानक खराब हो गई।
    उपचार के दौरान नीरज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्वजन का आरोप है कि केंद्र संचालकों ने समय रहते उसे उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बहन रोशनी देवी ने केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि युवक की मौत की सूचना मिलने पर शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में चिकित्सकों ने मौत का कारण साफ न करते हुए विसरा सुरक्षित रखा है।

    घटना के बाद पुलिस नशा मुक्ति केंद्र भी पहुंची। वहां नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों से पूछताछ की। साथ ही घटना के वक्त की सच्चाई जानने के लिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू की जाएगी।

