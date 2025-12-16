जींद में सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत, भिवानी में कर रहा था ड्यूटी

जागरण संवाददाता, जींद। जिले में हुई अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो युवकों की मौत हो गई। इनमें 30 वर्षीय पुलिस कर्मचारी और दूसरा 23 वर्षीय युवक शामिल हैं। दोनों के स्वजन के बयान दर्ज कर पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर सौंप दिया।

हिसार जिले के गांव मिर्चपुर निवासी 30 वर्षीय रवि हरियाणा पुलिस में कार्यरत था। रवि फिलहाल भिवानी में कार्यरत था। सोमवार शाम को वह ड्यूटी से वापस आ रहा था। शाम सात बजे गुलकनी गांव में बस से उतरा। इसके बाद उसने गांव से एक युवक को स्कूटी लेकर गुलकनी गांव में बुला लिया। यह दोनों गुलकनी से स्कूटी पर मिर्चपुर गांव जा रहे थे। स्कूटी को दूसरा युवक चला रहा था।

सड़क पर ब्रेकर था, लेकिन स्कूटी चलाने वाले युवक को अंधेरा व हल्की धुंध होने के कारण ब्रेकर दिखाई नहीं दिया। इस कारण रवि उछल कर सड़क पर जा गिरा। गिरते ही रवि के सिर में चोट लग गई। रात को ही रवि को नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मंगलवार सुबह सदर थाना पुलिस ने स्वजन के ब्याज दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के पिता मदन सिंह ने बताया कि रवि 2019 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था। उसकी शादी तो हुई थी, लेकिन बाद में टूट गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत रविवार सुबह अधिक धुंध के कारण सड़क दुर्घटना में घायल हुए ढांडा खेड़ी निवासी 23 वर्षीय मोहित की सोमवार शाम को मौत हो गई। मंगलवार को पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहित के पिता बलजीत ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करते हैं। उनका एक ही बेटा मोहित था। मोहित बीए पास करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह प्रतिदिन सुबह गांव से जींद लाइब्रेरी में पढ़ने आता था। रविवार सुबह आठ बजे वह बाइक पर घर से निकला था।

दरियावाला व ढांडा खेड़ी गांव के बीच अधिक धुंध होने के कारण उसकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें उसका बेटा मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में छाती में ज्यादा चोट थी। बलजीत ने बताया कि वह लोग पहले अपने बेटे को हिसार के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। इसके बाद उसे गुरुग्राम के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। यहां उपचार के बाद उसके बेटे की मौत हो गई। मंगलवार सुबह मोहित के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया।