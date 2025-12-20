Weather Update: वीकेंड पर अचानक बदला मौमस, धुंध और ठंडी हवाएं; दून का तापमान गिरा और फ्लाइट्स डायवर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। वीकेंड पर राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। शनिवार सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में धुंध छाई रही, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। ठंडी हवाओं के चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं धुंध के कारण दृश्यता भी प्रभावित रही। धुंध का असर हवाई व रेल सेवाओं पर भी नजर आया। देहरादून आने वाली कई फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा, जबकि कुछ को दिल्ली ही रोक दिया गया। ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जबकि लम्बी दूरी की परिवहन निगम की बसों की गति पर भी ब्रेक लग गया है।

वीकेंड पर बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में सुबह से धुंध, बढ़ी ठिठुरन सुबह के समय प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को धीमी गति से सफर करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों को ठंड का ज्यादा असर महसूस हुआ। धुंध के चलते शहर के बाहरी और पहाड़ी क्षेत्रों से सटे इलाकों में ठंड और अधिक तीखी नजर आई।