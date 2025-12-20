UP Weather: बचकर रहें, मौसम का रेड अलर्ट... 20 दिसंबर को इन शहरों में आफत बनेगी कोल्ड वेव और छाएगा घना कोहरा!

जागरण टीम, लखनऊ। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी पूरब से पश्चिम तक के 40 से अधिक जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमालय के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम एक और बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। घना कोहरा और बादलों की मौजूदगी शुक्रवार को भी सुबह से ही बनी रही। दोपहर एक बजे के बाद सूरज ने दस्तक दी तो दिन का तापमान चौबीस घंटे में 2.2 डिग्री बढ़ गया लेकिन अब भी दिन का पारा सामान्य से 6.2 डिग्री नीचे बना हुआ है। शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिमी हवा की गति भी छह किमी प्रति घंटा तक रही है।

40 जिलों के लिए अत्यधिक शीत दिवस की चेतावनी

तराई और पूर्वी यूपी समेत लगभग 40 जिलों के लिए अत्यधिक शीत दिवस की चेतावनी भी जारी की गई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, रविवार से यूपी में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोमवार से दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। तीन दिन बाद से कोहरे के घनत्व में थोड़ी कमी आएगी।