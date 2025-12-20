Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों से हल्के हिमपात की सूचना भी है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपदों के साथ ही नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व देहरादून के मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं घना कोहरा आने का यलो अलर्ट जारी किया है।