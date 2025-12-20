Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी के आसार
Uttarakhand Weather Today उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदली है। देहरादून समेत कई इलाकों में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों से हल्के हिमपात की सूचना भी है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है।
राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपदों के साथ ही नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व देहरादून के मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं घना कोहरा आने का यलो अलर्ट जारी किया है।
कोहरे के कारण सुबह और रात के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कुहासा भी देखने को मिल सकता है।
