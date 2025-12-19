रेल सेवा पर पड़ा कोहरे का असर, जनसेवा एक्सप्रेस रद; देरी से पहुंची आधा दर्जन ट्रेनें

जागरण संवाददाता, रामपुर। घने कोहरे का असर अब रेल सेवा पर भी पड़ने लगा है। लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें रोजाना ही निर्धारित समय से विलंब से स्टेशन पहुंच रही हैं। घने कोहरे के कारण कुछ ट्रेनों को जनवरी माह तक रद कर दिया गया है। शुक्रवार को भी आधा दर्जन ट्रेनें विलंब से स्टेशन पहुंची, जिसके कारण यात्री इंतजार में ठंड से ठिठुरते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य ठंड की चपेट में है। ठंड के साथ ही घना कोहरा छाने से बस और रेल यातायात प्रभावित होने लगा है। शुक्रवार को आधा दर्जन ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से पहुंची। कोहरे और ठंड के कारण करीब एक सप्ताह से गाड़ी संख्या 14618 जनसेवा एक्सप्रेस रद्द चल रही है। इसके 31 जनवरी तक रद्द रहने की संभावना है।

शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर देरी से आने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 15909 अवध आसाम एक्सप्रेस अप सबसे अधिक विलंब से आई। इसका यहां आने का समय पूर्वाह्न 11.25 का है, लेकिन यह ट्रेन छह घंटे विलंब से पहुंची। गाड़ी संख्या 15910 अवध आसाम डाउन भी ढाई घंटे विलंब से आई। इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 13152 सियालदा एक्सप्रेस दो घंटे, गाड़ी संख्या 22454 राज्य रानी एक्सप्रेस एक घंटा और गाड़ी संख्या 14229 प्रयागराज संगम से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस भी एक घंटा देरी से आई।

स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में बैठे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और सर्दी में ठिठुरने को मजबूर होना पड़ा। लखनऊ जा रहे विवेक अग्रवाल ने बताया कि ट्रेन के छह घंटे देरी से होने के कारण बस से जाएंगे। बरेली जा रहे शोभित जोशी ने बताया कि पहले ट्रेन से जाना चाहते थे, लेकिन ट्रेन एक घंटा देरी से आएगी। इतनी देर में वह बस से बरेली पहुंच जाएंगे।