    Haryana Kal Ka Mausam: हरियाणा में अचानक बदलेगा मौसम! पश्चिमी विक्षोभ बूंदाबांदी की संभावना, जारी हुआ अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    Haryana Kal Ka Mausam: हरियाणा में 24 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 20 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 से 22 दिसंबर के दौरान बाद ...और पढ़ें

    हरियाणा के मौसम पर बड़ा अपडेट । (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCS HAU), हिसार ने आगामी दिनों के लिए मौसम (Haryana Weather Update) का पूर्वानुमान जारी किया है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 24 दिसंबर तक मौसम के परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 से 22 दिसंबर के दौरान राज्य के ज्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और उत्तरी हरियाणा में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है।

    इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट और रात्रि तापमान में वृद्धि की संभावना है, जिससे सुबह के समय धुंध छा सकती है।

    '23 दिसंबर से तापमान में गिरावट'

    कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCS HAU) के विभागाध्यक्ष ने डॉ मदन खीचड़ बताया कि 23 दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से रात्रि तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी।

    मौसम में बदलाव का क्या होगा असर?

    मौसम में यह बदलाव खेती और आम जनजीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां रबी की फसलों (जैसे गेहूं, सरसों और चना) के लिए यह बारिश 'अमृत' के समान होगी। इससे फसलों को प्राकृतिक नमी मिलेगी और सिंचाई की लागत में कमी आएगी। वहीं, बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे ठिठुरन (Cold Wave) बढ़ेगी।

    स्वास्थ्य को लेकर रहें सावधान

    मौसम में अचानक आए इस बदलाव से सर्दी-खांसी और वायरल बुखार का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप MoHFW की गाइडलाइन्स देख सकते हैं। अपने क्षेत्र के मौसम का ताजा अपडेट जानने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वेबसाइट पर जाएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसलों या खाद को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि वे भीगने से खराब न हों।

     