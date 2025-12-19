Language
    Dehradun : विकासनगर में अधिवक्ता के बेटे ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर; अस्पताल में भर्ती

    By RAJESH PANWAREdited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    देहरादून जिले के विकासनगर में शुक्रवार को एक अधिवक्ता के पुत्र ने खुद को गोली मार ली। परिवार वाले उसे तुरंत उप जिला चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे गंभी ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : विकास नगर में शुक्रवार को अधिवक्ता के पुत्र ने खुद को गोली मार दी। इस पर स्वजन उसे उप जिला चिकित्सालय विकास नगर ले गए, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

