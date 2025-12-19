Dehradun : विकासनगर में अधिवक्ता के बेटे ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर; अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : विकास नगर में शुक्रवार को अधिवक्ता के पुत्र ने खुद को गोली मार दी। इस पर स्वजन उसे उप जिला चिकित्सालय विकास नगर ले गए, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया।

