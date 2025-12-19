Dehradun : विकासनगर में अधिवक्ता के बेटे ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर; अस्पताल में भर्ती
देहरादून जिले के विकासनगर में शुक्रवार को एक अधिवक्ता के पुत्र ने खुद को गोली मार ली। परिवार वाले उसे तुरंत उप जिला चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे गंभी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : विकास नगर में शुक्रवार को अधिवक्ता के पुत्र ने खुद को गोली मार दी। इस पर स्वजन उसे उप जिला चिकित्सालय विकास नगर ले गए, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
यह भी पढ़ें- दोस्तों की धोखेबाजी से परेशान युवक ने दी जान, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो; दस लाख का लोन नहीं चुकाने का आरोप
यह भी पढ़ें- IPS पूरन कुमार सुसाइड केस, पूर्व DGP शत्रुजीत कपूर समेत 10 अफसरों के बयान दर्ज, SIT की अंतिम रिपोर्ट पर पूरे हरियाणा की नजर
यह भी पढ़ें- ड्रेस को लेकर क्लासमेट देते थे ताना, हैदराबाद में चौथी के छात्र ने किया सुसाइड; ID कार्ड को ही बनाया फंदा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।