    दोस्तों की धोखेबाजी से परेशान युवक ने दी जान, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो; दस लाख का लोन नहीं चुकाने का आरोप

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    शाहजहांपुर में दोस्तों की धोखेबाजी से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने दोस्तों पर दस ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सिंधौली निवासी सैलून संचालक अजय कुमार ने फंदे पर लटककर जान दे दी। मरने से पहले फेसबुक पर आठ मिनट का वीडियो बनाया जिसमें दो दोस्तों पर साझे में व्यापार का झांसा देकर उनकी दुकान पर दस लाख रुपये लोन लेने और बाद में अदायगी से मुकरने का आरोप लगाया। अपनी मौत के लिए उन दोनों को जिम्मेदार बताया है।

    गुरुवार को अजय के स्वजन रिश्तेदारी में गए थे। उन्होंने किसी समय कमरे में साड़ी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। देर रात जब उनका छोटा भाई नीरज को शव फंदे पर लटका मिला। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा। नीरज ने अजय की फेसबुक आइडी को चेक किया तो उस पर अजय ने एक वीडियो मरने से पहले अपलोड किया था।

    आठ मिनट सात सेकेंड के उस वीडियो में गांव के रहने वाले दो दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा दोस्तों ने उसकी दुकान पर लोन ले लिया। फिर उस लोन को वापस नहीं किया। लोन की अदायगी उसको करना पड़ रही थी, जिस वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। हालांकि स्वजन को लोन के बारे में जानकारी नहीं थी।

    वीडियो में अजय ने कहा कि आज तुम्हें हम हकीकत बताने जा रहे हैं, प्रियांशु और पुष्कर ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया इतना बड़ा गेम खेला मेरे साथ, दोनो हमसे बोला कि हम तीनों लोग मिलकर ब्याज पर काम करेंगे। उन लोगों ने मेरी दुकान पर लोन निकलवा लिया।

    कहा तीनों का हिस्सा बराबर होगा, लेकिन बाद में एक रुपया नहीं दिया। जब किस्तें बकाया होने लगीं तो हिसाब करने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों ने इन्कार कर दिया। बोले पहले घर पर लोन निकलवाओ फिर हम हिसाब करेंगे। जब मन किया तो जान से मारने की धमकी दी।

    हमें बर्बाद करके छोड़ दिया बताओ हम कहां जाएं क्या करें। इन लोगों ने मुझे कहीं का भी नही छोड़ा। दोनो ने मिलकर मेरे उपर 10 लाख रुपये का कर्जा कर दिया।

    आखिर में अजय ने रोते हुए कहा कि मेरी इन दोनों लोगों की वजह से जान जा रही है। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि युवक ने आत्महत्या की है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

     