Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्रेस को लेकर क्लासमेट देते थे ताना, हैदराबाद में चौथी के छात्र ने किया सुसाइड; ID कार्ड को ही बनाया फंदा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    हैदराबाद में चौथी कक्षा के एक छात्र ने स्कूल में ड्रेस को लेकर सहपाठियों द्वारा ताना मारने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने अपने आईडी कार्ड को ...और पढ़ें

    Hero Image

    छात्र ने बाथरूम में आईडी कार्ड से लटककर दे दी जान। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक चौथी कक्षा के छात्र ने घर के बाथरूम में आईडी कार्ड के स्ट्रैप से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र को उसके क्लासमेट ने सही तरीके के ड्रेस न पहनने को लेकर परेशान किया था। पुलिस ने छात्र के माता-पिता के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार, प्रशांत के उसके क्लासमेट ठीक से यूनिफॉर्म न पहनने को लेकर बार-बार परेशान किया करते थे और उसका मजाक बनाया करते थे। मंगलवार को जब वो स्कूल से घर लौटा तो उसने घर में खुद के अकेला पाकर बाथरूम में जाकर आईडी कार्ड से फांसी लगा ली। बाद में जब परिजन घर आए तो प्रशांत को बाथरूम में लटका देखा। फौरन उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    बेटे का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं- पिता

    समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, प्रशांत के पिता शंकर ने कहा कि उनका बेटा बहुत एक्टिव था और उसका किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था। शंकर उसी अपार्टमेंट में चौकीदार का काम करता है, और वहीं रहता था। इससे पहले शंकर उसी स्कूल में ड्राइवर का काम करते थे, जहां उनका बेटा पढ़ता था।

    दोषी छात्रों को मिलेगी सजा

    छात्र की आत्महत्या के बाद एक बार फिर स्कूलों में होने वाली बदमाशियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। अपराध की गंभीरता के आधार पर, उत्पीड़न के दोषी पाए गए छात्रों को तत्काल निलंबन या किसी दूसरे संस्थान में ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी दंड से भी गुजरना होगा, जो अपराधियों की उम्र और उत्पीड़न की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

    इसे भी पढ़ें: 'मैं तुमसे प्यार करती हूं', महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा खून से लिखा प्रेम पत्र; सुसाइड की दी धमकी

     

     

     