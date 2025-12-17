'मैं तुमसे प्यार करती हूं', महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा खून से लिखा प्रेम पत्र; सुसाइड की दी धमकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां, एक महिला पर पुलिस इंस्पेक्टर को लगातार परेशान करने, उसका पीछा करने और आत्महत्या करने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर सतीश जीजे को 19 अगस्त से पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ कथित तौर पर यह उत्पीड़न 30 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब इंस्पेक्टर को उनके आधिकारिक फोन पर एक अज्ञात नंबर से बार-बार व्हाट्सएप कॉल आने लगे।

कॉल का जवाब देने पर, कॉलर ने खुद को राममूर्ति नगर निवासी संजना उर्फ वनजा बताया और कथित तौर पर अस्पष्ट बातें करते हुए दावा किया कि वह पुलिस इंस्पेक्टर सतीश जीजे से प्यार करती है और उन पर भी प्यार जताने के लिए दबाव डाला।

बदल-बदल के नंबरों से किया कॉल एनडीटीबी की रिपोर्ट के अनुसार, पहले तो इंस्पेक्टर ने इसे शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कॉल आते रहे। महिला ने कई अलग-अलग फोन नंबरों से कॉल किए। आखिरकार उसने उन सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया। इसके बावजूद महिला हार नहीं मानी और दूसरे नंबर संपर्क किया।

इसके बाद महिला ने खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हुए दावा किया कि उसके मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री से घनिष्ठ संबंध हैं। आरोप है कि महिला ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें भेजी और धमकी दी की अगर जवाब नहीं दिया तो वह राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करेगी।

गृह मंत्री कार्यालय से आया फोन यह मामला तब और उजागर हुआ, जब गृह मंत्री कार्यालय और उपमुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आए और पूछा गया कि निरीक्षक महिला के मामले पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके बाद निरीक्षक ने कथित तौर पर महिला ने कभी भी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी और वह तर्कहीन व्यवहार कर रही थी।

पिछले महीने 7 नवंबर को महिला कथित तौर पर निरीक्षक के कार्यालय में उस वक्त गई, जब वह जनता की शिकायतों पर सुनवाई कर रहे थे और उन्हें एक लिफाफा सौंप दिया। लिफाफे के अंदर तीन पत्र और 'नेक्सिटो प्लस' लेबल वाली गोलियों की स्ट्रिप्स (20 गोलियां) थीं।

आत्महत्या की धमकी इस पत्र में स्वीकारोक्ति और आत्महत्या की धमकियां थीं, जिनमें कहा गया था कि चूंकि उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इसलिए वह अपनी जान दे देगी और उसके मौत का जिम्मेदार इंस्पेक्टर होगा।

कथित तौर पर एक नोट पर दिल का निशान बना हुआ था और उस पर खून से 'चिन्नी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो' लिखा हुआ था। महिला ने दावा किया कि उसने यह अपने खून से लिखा था।