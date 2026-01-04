उत्तराखंड को मिलेगी कई हाईवे की सौगात, केंद्र के सामने पैरवी करेगी धामी सरकार
मुख्यमंत्री धामी जल्द केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में ऋषिकेश-बाइपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट जैसे महत्वपूर्ण रा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार राज्य में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए केंद्र में पुरजोर पैरवी करेगी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने इस बैठक की तैयारियों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ विचार विमर्श किया।
मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से प्रस्तावित बैठक में ऋषिकेश-बाइपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलीकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-कांडा-उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राज्य राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के धरातल में उतरने से उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, यातायात व्यवस्था सुगम बनेगी और पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोडऩे में मदद मिलेगी। इससे चारधाम यात्रा, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रस्तावित परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में सड़क संपर्क सुविधा के विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है।
