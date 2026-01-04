उत्तराखंड को मिलेगी कई हाईवे की सौगात, केंद्र के सामने पैरवी करेगी धामी सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार राज्य में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए केंद्र में पुरजोर पैरवी करेगी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने इस बैठक की तैयारियों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ विचार विमर्श किया।



मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से प्रस्तावित बैठक में ऋषिकेश-बाइपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलीकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-कांडा-उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राज्य राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से रखा जाएगा।