Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'प्राइड मोमेंट्स' कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, सशस्त्र सीमा बल के योगदान का किया सम्‍मान

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:34 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित 'प्राइड मोमेंट्स' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महत्वपूर्ण य ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। वीडियो ग्रैब

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित 'प्राइड मोमेंट्स' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शस्त्र सीमा बल के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में एसएसबी के जवानों ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।