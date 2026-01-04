'प्राइड मोमेंट्स' कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, सशस्त्र सीमा बल के योगदान का किया सम्मान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित 'प्राइड मोमेंट्स' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महत्वपूर्ण य
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित 'प्राइड मोमेंट्स' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शस्त्र सीमा बल के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में एसएसबी के जवानों ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया।
