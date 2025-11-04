Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में बदला मौसम, आज वर्षा-बर्फबारी के आसार

    By Sandeep Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छा गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आंशिक बादलों के बीच धूप खिली हुई है।

    ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है।

    मौसम विभाग के अनुसार, आज देहरादून समेत सात जिलों में हल्की वर्षा और चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।

    सोमवार को देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से धूप रही, जिससे दिन में गर्मी महसूस की गई। हालांकि, दोपहर में आंशिक बादल मंडराने लगे। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप और बादलों का खेल चलता रहा, और रात को वर्षा की संभावना बनी रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे दिन में गर्मी का अनुभव हो रहा है। सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हल्की वर्षा हो सकती है।

    4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। शेष मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। बुधवार और गुरुवार को भी वर्षा की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में ठंड की दस्तक, पहाड़ों में बर्फबारी के बाद कोहरे का खतरा

    यह भी पढ़ें- दिल्ली NCR के बाद बरेली की हवा भी हुई जहरीली, दीपावली के बाद भी नहीं था इतना AQI; चेक करें आपके इलाके का क्या है हाल?