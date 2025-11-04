उत्तराखंड में बदला मौसम, आज वर्षा-बर्फबारी के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छा गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आंशिक बादलों के बीच धूप खिली हुई है।

ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज देहरादून समेत सात जिलों में हल्की वर्षा और चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।

सोमवार को देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से धूप रही, जिससे दिन में गर्मी महसूस की गई। हालांकि, दोपहर में आंशिक बादल मंडराने लगे। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप और बादलों का खेल चलता रहा, और रात को वर्षा की संभावना बनी रही।