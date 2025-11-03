Language
    दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में ठंड की दस्तक, पहाड़ों में बर्फबारी के बाद कोहरे का खतरा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:41 PM (IST)

    उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मौसम में बदलाव आएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान गिरेगा। दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड की शुरुआत हो चुकी है।

    उत्तर भारत में शीतलहर बर्फबारी और बारिश से बढ़ेगी ठंड (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक तेज होती दिख रही है। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के संयुक्त असर से अगले दो-तीन दिनों में देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

    पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट शुरू होगी। यह बदलाव सर्दी के असली दौर की शुरुआत का संकेत है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक उत्तर भारत में सर्द हवाओं काअसर तेज हो जाएगा।

    कई राज्यों में बारिश की संभावना

    धुंध, कोहरा, ठिठुरन और सुबह-शाम की ठंडी हवाएं यह संकेत दे रही हैं कि अब सर्दी का असली दौर शुरू होने वाला है।मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार चार-पांच नवंबर कोजम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है।

    लंबे अंतराल के बाद पहाड़ों पर होने वाली यह बर्फबारी न केवल ठंड बढ़ाएगी, बल्कि मैदानी इलाकों तक सर्द हवाएं भी पहुंचाएगी। उत्तराखंड के कई जिलों में ठिठुरन भरी ठंड शुरू होने के संकेत हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में भी हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

    यूपी में दिख रहा असर

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका असर देखा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार तक यहां बूंदाबांदी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा, जिससे सर्दी बढ़ेगी। हवा की दिशा बदलने से प्रदूषण में भी अस्थायी बढ़ोतरी हो सकती है।

    हालांकि तीन-चार दिन बाद हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। आइएमडी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान चार डिग्री तक नीचे जा सकता है। सुबह-शाम के समय ठंडी हवाएं चलेंगी।

    एमपी में भी बारिश के आसार

    मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों भोपाल से लेकर गुना तक में चार और पांच नवंबर को छिटपुट बारिश के आसार हैं। दक्षिणी-पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और रात्रिकालीन ठंड बढ़ेगी।

    बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब म्यांमार और बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर पर बना दूसरा निम्न दबाव कमजोर पड़ चुका है, जिसका हल्का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र पर रहेगा।

