Delhi Pollution: दिल्ली की हवा अब भी 'बेहद खराब', कई इलाकों का AQI 400 के करीब; लेटेस्ट रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 300 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे हवा बेहद खराब श्रेणी में है। बुरारी में AQI 400, बवाना 376, अलीपुर 387, जहांगीरपुरी 389 और नरेला 393 दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों में पटपड़गंज 342, पंजाबी बाग 353, शादीपुर 335, सोनिया विहार 371 और वजीरपुर 390 रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें वह इंडिया गेट के पास एक पर्यावरणविद् के साथ प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो में वे कहते हैं कि उनकी सांस में तकलीफ हो रही है, आंखें जल रही हैं और पिछले सप्ताह स्थिति भयावह थी। उन्होंने मां सोनिया गांधी को दिल्ली से बाहर भेजने पर विचार किया।

राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली में BJP सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि साल दर साल हवा जहरीली होती जा रही है, लेकिन सरकारें सिर्फ बहाने बदलती हैं। अब दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए बहाने नहीं, जनता को साफ हवा चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ पराली और वाहन ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार वहीं दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़े वायु निगरानी स्टेशनों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर वायु निगरानी स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है?