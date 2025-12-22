Uttarakhand Weather Today: आज भी कोहरे का येलो अलर्ट, पहाड़ों पर वर्षा व बर्फबारी के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam लगातार तीन दिनों तक कोहरे, धुंध और शीत दिवस की चपेट में रहने के बाद रविवार को उत्तराखंड के मौसम में आंशिक राहत देखने को मिली। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश मैदानी जिलों में सुबह से ही धूप खिली रही, जिससे ठिठुरन से राहत मिली।

देहरादून में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पहाड़ी जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम पाला पड़ने से तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए मैदानी जनपदों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि चार पर्वतीय जनपदों में हल्की वर्षा अथवा बर्फबारी के आसार हैं।

तीन दिनों से प्रदेश के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई थी। इसका सीधा असर सड़क यातायात, रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा। सुबह कई स्थानों पर हालात ऐसे रहे कि वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट आन कर चलना पड़ा।

शीत लहर के चलते बाजार में रौनक कम रही और लोग घरों में दुबके रहे। कोहरे के कारण मैदानी क्षेत्रों के तापमान में सामान्य से नौ डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई थी। रविवार को सूरज निकलने के साथ ही स्थिति में सुधार दिखा। पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग धूप सेंकते नजर आए।

धूप के कारण सड़कों पर जमी नमी भी सूखने लगी, जिससे फिसलन की समस्या कम हुई और यातायात अपेक्षाकृत सुचारु रहा। पर्यटन गतिविधियों के लिहाज से भी मौसम कुछ हद तक अनुकूल बना। हालांकि दिल्ली सहित अन्य शहरों में कोहरे का असर होने के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर छह उड़ानें देरी से पहुंचीं।