Video: अलर्ट के बीच सोनमर्ग में फ्रेश स्नोफॉल, आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। श्रीनगर-कारगिल सड़क पर सोनमर्ग में रात करीब ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले मौसम विभाग ने कश्मीर में स्नो फॉल को लेकर अलर्ट जारी किया था। रात करीब 9 बजे श्रीनगर-कारगिल सड़क पर सोनमर्ग में ताजा हिमपात शुरू हो गया है।
आम जनता को श्रीनगर के टीसीयू या कारगिल के पीसीआर से जानकारी के बिना एसएसजी सड़क पर यात्रा न करें। टीसीयू श्रीनगर (0194-2450022, 2485396, 18001807091,103) पीसीआर कारगिल (9541902330, 9541902331) ने अपना हेल्पलाइन नंबर पर भी जारी किया है।
सोनमर्ग में फ्रेश स्नोफॉल pic.twitter.com/umBWRCKkXj— sushil kumar (@sushil1641993) December 20, 2025
