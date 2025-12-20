Video: अलर्ट के बीच सोनमर्ग में फ्रेश स्नोफॉल, आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी 

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले मौसम विभाग ने कश्मीर में स्नो फॉल को लेकर अलर्ट जारी किया था। रात करीब 9 बजे श्रीनगर-कारगिल सड़क पर सोनमर्ग में ताजा हिमपात शुरू हो गया है।