    Video: अलर्ट के बीच सोनमर्ग में फ्रेश स्नोफॉल, आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी 

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। श्रीनगर-कारगिल सड़क पर सोनमर्ग में रात करीब ...और पढ़ें

    सोनमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले मौसम विभाग ने कश्मीर में स्नो फॉल को लेकर अलर्ट जारी किया था। रात करीब 9 बजे श्रीनगर-कारगिल सड़क पर सोनमर्ग में ताजा हिमपात शुरू हो गया है।

    आम जनता को श्रीनगर के टीसीयू या कारगिल के पीसीआर से जानकारी के बिना एसएसजी सड़क पर यात्रा न करें। टीसीयू श्रीनगर (0194-2450022, 2485396, 18001807091,103) पीसीआर कारगिल (9541902330, 9541902331) ने अपना हेल्पलाइन नंबर पर भी जारी किया है।