UP Weather: उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, पारा 2.5 डिग्री तक गिरा; कल कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, हरदोई। उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान 24 घंटे में 2.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था, वहीं रविवार को यह गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दूसरी ओर, दिन के तापमान में मामूली बढ़त देखने को मिली और यह 15 से बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार और रविवार की रात को शहर में कोहरे का असर अपेक्षाकृत कम रहा, जबकि ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। खासकर तड़के सुबह ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तापमान गिरने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही। नगर पालिका की ओर से कुछ स्थानों पर अलाव के इंतजाम किए गए जो नाकाफी रहे। कई स्थानों पर ठंड से बचने के लिए व्यापारियों ने निजी संसाधनों का सहारा लिया। रविवार की दोपहर बाद बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी।