UP Weather: उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, पारा 2.5 डिग्री तक गिरा; कल कैसा रहेगा मौसम?
जागरण संवाददाता, हरदोई। उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान 24 घंटे में 2.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था, वहीं रविवार को यह गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
दूसरी ओर, दिन के तापमान में मामूली बढ़त देखने को मिली और यह 15 से बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शनिवार और रविवार की रात को शहर में कोहरे का असर अपेक्षाकृत कम रहा, जबकि ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। खासकर तड़के सुबह ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
तापमान गिरने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही। नगर पालिका की ओर से कुछ स्थानों पर अलाव के इंतजाम किए गए जो नाकाफी रहे। कई स्थानों पर ठंड से बचने के लिए व्यापारियों ने निजी संसाधनों का सहारा लिया। रविवार की दोपहर बाद बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी।
गर्म कपड़ों की खरीदारी अधिक रही। ठंड बढ़ने से बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी-जुकाम, खांसी जैसी मौसमी बीमारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं। अस्पतालों की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।
रबी के लिए फिलहाल अनुकूल है मौसम
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह तापमान रबी की फसलों के लिए फिलहाल अनुकूल है, लेकिन अत्यधिक ठंड और पाला पड़ने की स्थिति में फसलों को नुकसान भी हो सकता है। मौसम विशेषज्ञ रमेश वर्मा ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की आशंका जताई है, जिससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है।
