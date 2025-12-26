Uttarakhand Weather Today: मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ा सकता है परेशानी, शीत दिवस को लेकर तीन दिन यलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून : Uttarakhand Ka Mausam देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीत दिवस की स्थिति से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, वहीं दिन में कुछ समय के लिए धूप निकलने से आंशिक राहत जरूर मिली। इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा और चटख धूप खिलने से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। इसे देखते हुए शीत दिवस को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दृश्यता कम होने के कारण यातायात और हवाई सेवाओं पर असर पड़ सकता है।कोहरे का सबसे ज्यादा प्रभाव हवाई सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। कम दृश्यता के चलते इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर आने वाली दूसरी उड़ान शुक्रवार को रद कर दी गई।

यह फ्लाइट दोपहर 1:05 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर दो बजे पंतनगर पहुंचने वाली थी, लेकिन एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण इसे रद करना पड़ा। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण हुआ सड़क हादसा सड़क यातायात भी कोहरे से प्रभावित हुआ है। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। शुक्रवार सुबह रायल्टी टीम द्वारा खनन वाहनों की चेकिंग के दौरान अचानक ब्रेक लगने से पीछे से आ रहा वाहन खड़े ट्रक से जा टकराया।