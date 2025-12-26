मौसम की मार से जम्मू रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, कई एक्सप्रेस गाड़ियां देरी से पहुंची, एक रद

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही मौसम की मार से लगातार प्रभावित हो रही। विभिन्न रूटों से आने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों की देरी से जम्मू पहुंचीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं एक वंदे भारत एक्सप्रेस रद रहीं।

देरी से पहुंचने वाली ट्रेनें

में 22461 श्रीशक्ति एक्सप्रेस करीब 50 मिनट की देरी से पहुंची। 12425 जम्मू राजधानी एक्सप्रेस 30 मिनट की देरी से आई, जबकि 14609 हेमकुंट एक्सप्रेस एक घंटे विलंब से पहुंची।

12445 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समय से पहुंची, वहीं 14661 शालीमार एक्सप्रेस 30 मिनट देरी से आई। 12413 पूजा एक्सप्रेस दो घंटे, 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस तीन घंटे और 13151 सियालदह एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से स्टेशन पर पहुंची।



इसके अलावा 11077 झेलम एक्सप्रेस समय से पहुंची, 18101 टाटा मूरी एक्सप्रेस तीन घंटे, 12471 स्वराज एक्सप्रेस एक घंटे, 12919 मालवा एक्सप्रेस पांच घंटे, 15653 गुवाहाटी एक्सप्रेस छह घंटे और 16031 अंडमान एक्सप्रेस दो घंटे देरी से पहुंची। 22477 वंदे भारत एक्सप्रेस भी करीब तीन घंटे विलंब से जम्मू पहुंची।