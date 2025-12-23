Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम शुष्क, मैदानी इलाकों में कोहरे का असर बरकरार

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    Uttarakhand Weather Forecast उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। मैदानी इलाकों में कोहरे का असर बरकरार है, हालांकि तीव्रता में कमी आई है। देहरादून मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। आसमान साफ रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चटख धूप खिली, जिससे दिन के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड का असर अब भी बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। बीते कुछ दिनों की तुलना में इसकी तीव्रता में कमी देखी गई है। आज भी प्रदेश में आसमान साफ रहने और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने के आसार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को पहाड़ से मैदान तक सुबह से ही आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। दून में भी धूप के कारण पारा सामान्य से करीब चार डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है।रात को पारे में भारी गिरावट से सर्दी का सितम बढ़ गया है। उत्तर भारत में कोहरे के प्रकोप के चलते दून आने वाली उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। सोमवार को देहरादून हवाई अड्डे पर आठ फ्लाइट देरी से पहुंचीं।

    मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाने की आशंका है। राज्य के सभी जनपदों में आज बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है।

    मौसम विभाग ने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपदों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

    • शहर, अधिकतम, न्यूनतम
    • देहरादून, 24.5, 4.0
    • ऊधमसिंह नगर, 22.0, 0.9
    • मुक्तेश्वर, 22.3, 8.5
    • नई टिहरी, 19.6, 3.3

    यह भी पढ़ें- खराब मौसम से पटना एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, 39 विमान विलंबित

    यह भी पढ़ें- IMD Alert: पहाड़ों से चलेगी सर्द हवा, कानपुर में गिरेगा पारा, जानें यूपी के अन्य जिलों के मौसम का हाल