    IMD Alert: पहाड़ों से चलेगी सर्द हवा, कानपुर में गिरेगा पारा, जानें यूपी के अन्य जिलों के मौसम का हाल

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    जाजमऊ क्षेत्र में सोमवार की सुबह पड़ रहे घने कोहरे के बीच निकलते वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। हवा की रफ्तार घटने के साथ ही सोमवार को दिन और रात दोनों का तापमान बढ़ गया। इसकी वजह ऊंचे बादलों का ठहर जाना रहा है। पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तराखंड के ऊपर मौजूद है। इसके गुजरने के साथ ही हवा की गति बढ़ेगी और मंगलवार शाम से सर्दी का असर बढ़ जाएगा। अगले दिनों में शीत लहर और शीत दिवस की संभावना बनी हुई है। सोमवार को प्रदेश के सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले जिलों में कानपुर का चौथा नंबर रहा है।

    हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर - पश्चिमी से हवा रही हवा को थाम लिया है। हवा की अधिकतम गति एक किमी प्रति घंटा रही है। इससे रात में ऊंचे बादल कानपुर में ठहर से गए। बादलों के बने रहने से रात का तापमान एक दिन पहले के 6.4 डिग्री से बढ़कर सात डिग्री पर पहुंच गया। हवा धीमी चलने से नए बादलों का दबाव नहीं बना और सोमवार की सुबह कोहरा भी जल्द छंट गया। नौ से साढ़े नौ बजे के बीच सूरज चमकने लगा।

     

    दिन में सूरज के चमकने से हल्की सर्दी के साथ गर्मी भी बनी रही। इसका असर अधिकतम तापमान में वृद्धि के तौर पर दिखा। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री से बढ़कर 19.4 डिग्री पर पहुंच गया। इसके बाजवूद अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। सोमवार को न्यूनतम तापमान लगभग 0.6 डिग्री बढ़ा है इसके बावजूद न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री कम रहा है।

     

    मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का सिस्टम मंगलवार तक उत्तराखंड से आगे बढ़ सकता है। इससे उत्तरी - पश्चिमी हवा की गति बढ़ जाएगी। इससे पहाड़ों की सर्द हवा का नीचे आना शुरू हो जाएगा। मंगलवार की दोपहर बाद से हवा बढ़ने के आसार हैं। इससे शाम तक सर्द हवा बहने लगेगी। मंगलवार को शीत दिवस के आसार भी हैं।

     

    यह रहा तापमान का हाल (डिग्री सेल्सियस में)

     

    • 16 दिसंबर न्यूनतम 9.0 अधिकतम 21.9
    • 17 दिसंबर न्यूनतम 6.0 अधिकतम 20.1
    • 18 दिसंबर न्यूनतम 10.6 अधिकतम 15.3
    • 19 दिसंबर न्यूनतम 9.8 अधिकतम 17.5
    • 20 दिसंबर न्यूनतम 6.4 अधिकतम 18.9
    • 21 दिसंबर न्यूनतम 6.4 अधिकतम 18.4
    • 22 दिसंबर न्यूनतम 7.0 अधिकतम 19.4

    (स्रोत: सीएसए का मौसम)

     

    औरैया में 8 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान

    सर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 22 व न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से हाईवे पर भी दृश्यता और भी कम रही। मौसम विज्ञानी डा. राम पलट ने बताया कि वायुमंडल में 82 प्रतिशत आद्रता रही। पांच किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली।


    बांदा में गलन और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन, छह डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा

    बांदा में इस समय रात अधिक सर्दी वाली हो रही हैं। बीते कुछ दिनों से मौसम के बदलने से लगातार सर्दी बढ़ रही है। रविवार को दिनभर धूप न निकलने व कोहरे की चादर चढ़ी रहने से रात का तापमान छह डिग्री तक आ पहुंचा। सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। शीतलहर की दस्तक जारी है। विभाग की ओर से यलो अलर्ट जारी है। वहीं, जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर स्थिति में बना है। कोहरे व वायु प्रदूषण के कारण प्राणवायु हवा के जहरीली होने में कमी नहीं आ रही है। मौसम वेबसाइट के अनुसार सुबह दस बजे जिले का एक्यूआई 352 माइक्रो घनमीटर रहा, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। मौसम विज्ञानी दिनेश साहा ने बताया कि सोमवार का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता 80 प्रतिशत दर्ज की गई।

    Weather Etawah

    इटावा- भरथना मार्ग पर कोहरे के बीच से जाता वाहन। जागरण


    कानपुर देहात में छाया रहा घना कोहरा

    कानपुर देहात में सुबह घना कोहरा छाया रहा जिससे ट्रेनें विलंबित रहने के साथ ही सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी रही। मौसम के असर के कारण गलन लोगों ने महसूस की, हल्की धूप निकली पर उतना राहत नहीं दे सकी। कड़ाके की सर्दी में ट्रेनों के इंतजार में यात्री ठिठुरते रहे। मौसम विभाग ने इसी तरह से गलन रहने के आसार कुछ दिन जताए हैं। रोजाना घना कोहरा हो रहा है, हाल यह है कि दृश्यता आठ से दस मीटर की रहती है। इससे हाईवे व प्रमुख सड़कों पर वाहनों की गति धीमी रहती है, सोमवार को भी यही हाल रहा। दिन के उजाले में लाइट जलाकर वाहन सवारों ने सफर किया। अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा।

     

    इटावा में सुबह घना कोहरा, दोपहर बाद निकली धूप से राहत


    इटावा में सोमवार की सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। चारों ओर छाई सफेद धुंध की वजह से शहर के अंदर 10 मीटर की दूरी पर देखना मुश्किल हो रहा था। सुबह सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम देखने को मिली। न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा।