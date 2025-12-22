Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खराब मौसम से पटना एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, 39 विमान विलंबित

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:51 PM (IST)

    पटना में खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। खराब दृश्यता के कारण विमानों के संचालन में दिक्कतें आईं और 39 उड़ानों में देरी हुई। य ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को उड़ान संचालन प्रभावित रहा। मौसम के कारण 39 विमान विलंबित रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें 18 आने वाली और 21 जाने वाली उड़ानें शामिल रहीं, जो निर्धारित समय से 30 मिनट से लेकर दो घंटे तक देरी से संचालित हुईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह से ही हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। कई यात्री निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उड़ानों में देरी की सूचना मिलने पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद रूट की उड़ानों के यात्रियों को अधिक परेशानी हुई।

    कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस के काउंटरों पर जाकर देरी का कारण जानने की कोशिश की, जबकि कई लोग मोबाइल एप और सूचना डिस्प्ले बोर्ड के सहारे अपडेट लेते रहे।

    एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, उड़ानों में देरी के पीछे मौसम के कारण अन्य हवाई अड्डों पर विमानों की लेट आमद तथा हवाई यातायात दबाव प्रमुख कारण रहे। हालांकि मौसम सामान्य बताया गया, इसके बावजूद शेड्यूल गड़बड़ाने से उड़ानें समय पर नहीं उड़ सकीं।

    विलंब के कारण बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों को अधिक कठिनाई हुई। कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस द्वारा समय पर स्पष्ट सूचना नहीं दिए जाने की शिकायत की।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार घोषणाएं की जाती रहीं और एयरलाइंस से समन्वय कर उड़ानों को जल्द से जल्द रवाना कराने का प्रयास किया गया। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

    यह भी पढ़ें- भोजपुर में हाइवे पर ट्रक-ई रिक्शा की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, सड़क जाम कर मुआवजे की मांग

    यह भी पढ़ें- मधेपुरा : शिक्षिका को अंतर्जातीय प्रेम विवाह करना पड़ा भारी, परिवार वालों ने युवक पर चला दी गोली, फिर...