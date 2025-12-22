खराब मौसम से पटना एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, 39 विमान विलंबित

जागरण संवाददाता, पटना। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को उड़ान संचालन प्रभावित रहा। मौसम के कारण 39 विमान विलंबित रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें 18 आने वाली और 21 जाने वाली उड़ानें शामिल रहीं, जो निर्धारित समय से 30 मिनट से लेकर दो घंटे तक देरी से संचालित हुईं।

सुबह से ही हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। कई यात्री निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उड़ानों में देरी की सूचना मिलने पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद रूट की उड़ानों के यात्रियों को अधिक परेशानी हुई।

कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस के काउंटरों पर जाकर देरी का कारण जानने की कोशिश की, जबकि कई लोग मोबाइल एप और सूचना डिस्प्ले बोर्ड के सहारे अपडेट लेते रहे। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, उड़ानों में देरी के पीछे मौसम के कारण अन्य हवाई अड्डों पर विमानों की लेट आमद तथा हवाई यातायात दबाव प्रमुख कारण रहे। हालांकि मौसम सामान्य बताया गया, इसके बावजूद शेड्यूल गड़बड़ाने से उड़ानें समय पर नहीं उड़ सकीं।