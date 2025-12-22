भोजपुर में हाइवे पर ट्रक-ई रिक्शा की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, सड़क जाम कर मुआवजे की मांग

जागरण टीम, आरा/उदवंतनगर। भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा–मोहनिया हाइवे पर बेहरा ओवरब्रिज के समीप सोमवार की देर शाम अनियंत्रित हाइवा ट्रक ने एक ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ई-रिक्शा सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान उदवंतनगर थाना क्षेत्र के बेहरा गांव निवासी स्व. ललन यादव के 28 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। वे पेशे से चालक थे। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और जीरो माइल व बेहरा के समीप आरा-सासाराम व आरा–जगदीशपुर हाइवे को जाम कर दिया।

सड़क जाम कर रहे लोग वरीय अधिकारियों को बुलाने, भारी वाहनों के लिए समय निर्धारण करने व दोषी ट्रक चालक की गिरफ्तारी तथा मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस दौरान जीरो माइल के पास पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोगों को चोटें भी आईं।

लोग लाठी भांजने का आरोप लगा रहे थे। रात पौन नौ बजे सदर एसडीपीओ वन राज कुमार साह के पहुंचने एवं समझाने-बुझाने के बाद जाम हटा। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मृतक का शव क्षत-विक्षत होकर सड़क पर बिखर गया था।

बताया जा रहा है कि दीपक कुमार ई-रिक्शा चलाने के बाद घर लौट रहे थे। इसी क्रम में बेहरा गांव के समीप आरओबी पर विपरीत दिशा से आ रहे हाइवा ट्रक से ई-रिक्शा की टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शव क्षत-विक्षत हो गया था।

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही उदवंतनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। देर रात करीब नाै बजे तक स्वजन और ग्रामीण आरा–मोहनिया हाइवे जाम कर मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।