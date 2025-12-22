Language
    मधेपुरा : शिक्षिका को अंतर्जातीय प्रेम विवाह करना पड़ा भारी, परिवार वालों ने युवक पर चला दी गोली, फिर...

    By Amitesh Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    मधेपुरा में एक युवक को गोली मारने के मामले में लड़की के पिता, भाई और दो मामा को आरोपित बनाया गया है। यह घटना एक अंतर्जातीय प्रेम विवाह के चलते हुई। घा ...और पढ़ें

    अस्पताल में भर्ती जख्मी युवक शांतनु कुमार

    संवाद सूत्र, ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)। दूसरी जाति के लड़के संग शादी रचाए जाने से नाराज लड़की के स्वजन युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली युवक के बांह में लगी है। जख्मी युवक का इलाज जेएनकेटी मेडिकल कालेज में चल रहा है। जख्मी युवक की पहचान ग्वालपाड़ा प्रखंड की खोखसी पंचायत के बाड़ा वार्ड छह निवासी किशोर कुमार सिंह के पुत्र शांतनु कुमार (24) के रूप में हुई है।

    नाराज लड़की के स्वजन ने युवक गोली मार किया जख्मी

    जख्मी युवक ने अपनी पत्नी साक्षी प्रिया के पिता सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव निवासी महानंद मेहता, भाई सोनू आनंद के साथ ही मामा सहरसा जिले के सौरबाजार थाना क्षेत्र के आंदोली समदा निवासी राजीव रंजन और नीतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    ग्वालपाड़ा थाना की झंझरी गांव के समीप की घटना, चार नामजद

    शांतनु कुमार ने बताया कि उसने करीब छह माह पूर्व सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव निवासी महानंद मेहता की पुत्री साक्षी प्रिया (23) से कोर्ट मैरिज की थी। दोनों के बीच बीते चार वर्षों से प्रेम संबंध था और जून 2025 में उन्होंने कानूनी रूप से विवाह कर लिया। साक्षी के स्वजन शादी से खुश नहीं थे। शादी के बाद से ही लड़की के मामा द्वारा विरोध किया जा रहा था। साक्षी प्रिया बीपीएससी से चयनित शिक्षिका हैं और शांतनु किशनगंज में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है।

    घायल युवक ने छह माह पूर्व किया था अंतर्जातीय प्रेम विवाह

    घायल शांतनु ने बताया कि शादी के कुछ दिनों तक उसकी पत्नी खाड़ा में उसके साथ रही, लेकिन बाद में वह अपने मायके चली गई। साक्षी के स्वजन लगातार अलग होने का दबाव बना रहे थे। रविवार को विवाद सुलझाने के नाम पर लड़की के स्वजन ने ग्वालपाड़ा बाजार बुलाया था।

    लड़की के सहरसा निवासी मामा व सुपौल निवासी पिता और भाई के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा


    इसी दौरान जब वे पिता के साथ बाइक से ग्वालपाड़ा जा रहे थे तो रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने शांतनु पर गोली चला दिया। जो उसके बाएं हाथ में जा लगी। गोली लगते ही पिता-पुत्र सड़क पर गिर पड़े। घायल शांतनु को स्थानीय लोगों ने ग्वालपाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कालेज मधेपुरा रेफर कर दिया गया।

     

    युवक को गोली मारने मामले में लड़की के पिता, भाई और दो मामा को आरोपित बनाया गया है। घायल के बयान पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


    -

    संतोष कुमार, थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा।