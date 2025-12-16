Uttarakhand Weather Today : मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप बढ़ने की आशंका, देरी से पहुंची छह उड़ानें

जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Weather News उत्तराखंड में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिनभर चटख धूप खिल रही है। हालांकि, सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। इसके साथ ही ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप बढ़ने लगा है।

जिस कारण अन्य राज्यों से देहरादून समेत पंतनगर आने वाली कई हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने से अधिकतम तापमान में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं। जबकि, मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दुश्वारी बढ़ा सकता है।

सोमवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में दिन में चटख धूप खिली और पारा भी सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रिकार्ड किया गया।

हरिद्वार समेत आसपास के मैदानी क्षेत्रों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल जरूर छाये रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जिससे प्रदेशभर में सूखी ठंड पड़ रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से हल्की वर्षा-बर्फबारी हो सकती है।

3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रो में बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रो, खासकर हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर में कहीं-कहीं कुहरा छाया रह सकता है।

देहरादून एयरपोर्ट पर देरी से पहुंची छह उड़ानें

डोईवाला: देहरादून हवाई अड्डे पर सोमवार को कोहरे के कारण विभिन्न शहरों से आने वाली छह उड़ाने देरी से पहुंची।

एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिगो की सुबह दिल्ली से नौ बजे आने वाली उड़ान शाम 2:45 पर, एयर इंडिया की शाम 4:10 पर आने वाली दिल्ली की उड़ान शाम 5:44 पर, इंडिगो की लखनऊ से शाम 4:55 पर आने वाली उड़ान शाम 5:11 पर पहुंची।