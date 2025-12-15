हापुड़ में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, तापमान में और गिरावट के आसार; स्वास्थ्य और यातायात दोनों पर खतरा
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भीषण सर्दी के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई। कोहरे के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई और वे दोपहर तक रेंग-रे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। भीषण सर्दी के साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है। रात के समय कोहरे के चलते दृश्यता भी प्रभावित होती है। ऐसे में वाहनों का संचालन करने में परेशानी होती है। ऐसे में सड़कों के किनारों पर नो-पार्किंग जोन में खड़े किए गए वाहनों के कारण हादसा होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही तापमान बेहद कम चल रहा है।
इससे शीतलहर चरम पर है। ऐसे में लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। ऐसे में सफर जोखिम भरा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार-मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान और गिरेगा।
सर्दी बढ़ने और बर्फीली हवाओं के चलने से गर्म कपड़ों के बाजार में चहल-पहल बढ़ गई। गर्म कपड़ों की पैंठ और तिब्बती बाजार में भी लोगों की संख्या बढ़ी है। बाजार में गर्म कपड़ों के शोरूम पर भी खरीदारी बढ़ गई है। वहीं मौसम का प्रभाव फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
इतना रहने वाला है न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान
- 15 दिसंबर - 09/22
- 16 दिसंबर - 08/21
- 17 दिसंबर - 09/23
- 18 दिसंबर - 08/19
- 19 दिसंबर - 07/20
- 20 दिसंबर - 10/22
- जिले का एक्यूआई - 422
- दृश्यता - 30 मीटर
- हवा की गति - 12 किमी प्रतिघंटा
गर्म कपड़ों के बाजार में आई गर्माहट
तेज बर्फीली हवाओं के चलते लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। वहीं लोगों ने जरूरत के गर्म कपड़ों की जमकर खरीदारी की।पहनने के गर्म कपड़ाें के साथ ही रजाई और कंबल की भी जबकर बिक्री हुई।
कपड़ों के साथ ही तिल के लड्डू, मूंगफली, गज्जक और ड्राई फ्रूट के बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की। ठंडा पड़ा गर्म कपड़ों का बाजार भी सर्दी में चमक उठा। दुकानदारों को उम्मीद है कि 15 जनवरी तक बाजार में धनवर्षा होने का पूर्वानुमान है।
स्वास्थ का रखें ख्याल
चिकित्सकों के अनुसार सर्दी में सांस, रक्तचाप, माइग्रेन, पक्षाघात और हार्ट अटैक होने की आशंका ज्यादा रहती है। कंपकंपाने वाली सर्दी और तेज ठंडी हवा सेहत पर भारी पड़ती है। लोगों को हल्की गर्म पानी पीने, पर्याप्त कपड़े पहनने, खुली हवा के सीधे संपर्क में आने से बचने और हरी सब्जी, सलाद और फलों का पर्याप्त सेवन करने की सलाह दी है। परेशानी होने पर अपने चिकित्सक से संपर्क करें।
कमरों में हीटर-अंगीठी जलाने से बचें
सर्दी ज्यादा होने पर लोग कमरों में हीटर व अंगीठी जलाकर रख लेते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने ऐसा नहीं करने की सलाह दी है। अंगीठी व हीटर जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। जिससे दम घुटने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में कमरे को गर्म करना जरूरी हो कुछ देर के लिए हीटर-अंगीठी जला सकते हैं, लेकिन सोने से पहले उसको बंद कर दें।
पालतू पशुओं का भी रखें ख्याल
सर्दी ज्यादा होने से पालतू पशु भी असहज हो जाते हैं। उनके स्वभाव में भी बदलाव आता है। ऐसे में पशुओं के रख-रखाव पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनको हलका गर्म पानी पीने को दें। पशुघर में सीधी हवा के प्रवेश को रोक दें। पशुओं की सेहत पर नजर रखें। स्वभाव में बदलाव दिखने पर पशु चिकित्सकों से संपर्क करें।
रात में सफर करने से बचें
दिनरात भीषण कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के चलते दृश्यता रात में दो-तीन मीटर ही रह जाती है। वहीं आधी रात से कोहरे के चलते पानी फैलना शुरू हो जाता है। इससे हल्की वर्षा जैसी स्थिति बन जाती है। प्रयास करें कि रात में सफर न करना पड़े।
यदि रात में सफर करना जरूरी हो तो कई वाहन साथ में चलें। लाइट को लाे-बीम पर रखें। फाग-लाइट का इस्तेमाल करें। ओवरटेक करने से बचें।जगह-जगह हार्न बजाते हुए चलें। डीपर जलाकर चलने से सामने व पीछे वालों को वाहन दिखने लगता है। वहीं सड़कों पर न तो वाहन पार्क करें और न ही खुद खड़े हों।
मौसम अभी सर्द ही बना रहेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोहरा भी घना छाया रहेगा। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। शरीर को गर्म रखें। गर्म पानी पीते रहें और ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचें। पालतू पशुओं का ध्यान रखें। आलू, सरसों व सब्जी की फसलों की सिंखई करते रहें। नमी कम होने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।
- डाॅ. अशोक कुमार, मौसम विज्ञानी, कृषि विज्ञान केंद्र
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।