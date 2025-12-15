Language
    क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर फेल हो गया कोहरे में लैंडिंग का कैट-3 सिस्टम? 228 उड़ानें कैंसिल, पांच कीं डायवर्ट

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बाधित हुआ। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होने से 228 उड़ानें रद कर दी गईं और पा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। घने कोहरे ने एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में हवाई यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया। सोमवार तड़के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर दृश्यता बेहद खतरनाक स्तर तक गिर गई, जिसके चलते उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालात इतने खराब रहे कि सुबह 3:30 बजे से 9 बजे के बीच केवल चार उड़ानें ही टेकऑफ कर सकीं।

    कम दृश्यता के कारण अब तक 228 उड़ानें रद कर दी गई हैं, जिनमें 131 प्रस्थान (डिपार्चर) और 97 आगमन (अराइवल) की उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा पांच उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है।

    एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, सुबह 3:30 बजे सात विमानों को स्टार्टअप क्लियरेंस तो मिल गई थी, लेकिन अचानक विजिबिलिटी गिरने के कारण उन्हें टेकऑफ की अनुमति नहीं दी जा सकी। इसका नतीजा यह रहा कि कई यात्री विमानों के अंदर ही 10 घंटे तक फंसे रहे, जबकि कुछ उड़ानों को अंततः रद्द करना पड़ा।

    स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब सुबह 5:30 बजे पार्किंग बे पूरी तरह भर गईं। इसके चलते करीब 90 मिनट तक सभी आने वाली उड़ानों को रोकना पड़ा। सुबह 9 बजे तक हालात यह थे कि 127 यात्री विमान पार्किंग बे पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिससे एयरपोर्ट पर भारी अव्यवस्था फैल गई।

    घने कोहरे के कारण कैट-III (लो विजिबिलिटी लैंडिंग सिस्टम) लागू होने के बावजूद उड़ान संचालन सामान्य नहीं हो सका। यात्रियों को टर्मिनलों और विमानों में घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराजगी बढ़ती गई।

    एयरलाइंस ने हालात को देखते हुए यात्रियों को रीबुकिंग और फुल रिफंड का विकल्प दिया है। वहीं, एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें।

    मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे उड़ान संचालन पर असर जारी रहने की आशंका है।

    सोशल मीडिया पर उतरा यात्रियों का गुस्सा

    एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहने और एयरलाइंस से स्पष्ट जानकारी न मिलने के कारण यात्रियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भड़क उठा। एक यात्री, प्रतीक शर्मा, ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए पोस्ट किया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे से स्थिति नारकीय है। सुबह से 6 घंटे हो गए हैं और उड़ान भरने का कोई संकेत नहीं है। एयरलाइंस से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। यह यात्रियों के लिए एक बुरा सपना है।

    इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस यात्रियों को रीबुकिंग या पूर्ण रिफंड का विकल्प दे रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कोहरे के इस मिश्रण के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक स्थिति बने रहने की आशंका है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस अवश्य जांच लें।

    दिल्ली हवाई अड्डे के संचालक डीआईएएल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन अब भी प्रभावित है। डीआईएएल ने कहा है कि हमारे अधिकारी यात्रियों की सहायता करने और सभी टर्मिनलों पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

