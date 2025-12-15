दिल्ली 'रेड जोन' में, देश के सर्वाधिक पांच प्रदूषित शहर NCR के; 11 जगहों पर AQI 450 के पार
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से शाम को वायु प्रदूषण के स्तर में आंशिक कमी देखी गई। इसके बावजूद लगातार तीसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में गैस चैंबर जैसी ही स्थिति बनी रही। शाम चार बजे औसत एक्यूआई 427 रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले रविवार को यह 461 था। यानी 24 घंटे के दौरान इसमें 34 अंकों की कमी आई। दिल्ली समेत एनसीआर भी रेड जोन में रहा। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को भी हवाओं के रुख में तेजी का अनुमान जताया है।
सीपीसीबी द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को देश के शीर्ष पांच प्रदूषित शहर भी एनसीआर के ही रहे। पहले नंबर पर ग्रेटर नोएडा, दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पर नोएडा, चौथे पर दिल्ली और पांचवें पर बहादुरगढ़ रहा।
सोमवार को दिल्ली में दिन में धूप खिली रही तो साथ ही 15 किमी प्रति घंटे तक की गति से हवा चली। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में कुछ अंकों का सुधार देखा गया। यह बात अलग है कि फिर भी दिल्ली में 11 जगहों पर एक्यूआइ 450 से ऊपर दर्ज किया गया। एक्यूआइ की इस श्रेणी को अति गंभीर या खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है।
सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली समेत एनसीआर की हवा में अपराहन तीन बजे पीएम 10 का औसत स्तर 388.7 जबकि पीएम 2.5 का औसत स्तर 261 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। जबकि हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे सामान्य माना जाता है। इसका मतलब यह कि दिल्ली सहित एनसीआर की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से लगभग चार गुना ज्यादा बना हुआ है।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की रफ्तार में थोड़ी तेजी आएगी। खासतौर पर दिन के समय हवा की रफ्तार दस किमी प्रति घंटे से तेज होगी और धूप भी निकलेगी। इससे प्रदूषक कणों का विसर्जन भी तेज होगा। लहाजा, प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार होगा और वायु गुणवत्ता का स्तर ''गंभीर'' श्रेणी से एक पायदान नीचे ''बहुत खराब'' श्रेणी में आ सकता है। हालांकि, दिल्ली की हवा पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद अभी नहीं है।
देश शीर्ष पांच प्रदूषित शहरों का एक्यूआई
|शहर
|AQI
|ग्रेटर नोएडा
|447
|गाजियाबाद
|444
|नोएडा
|437
|दिल्ली
|427
|बहादुरगढ़
|374
दस दिन के दौरान दिल्ली का एक्यूआई
|तारीख
|AQI
|श्रेणी
|06 दिसंबर
|330
|बहुत खराब
|07 दिसंबर
|308
|बहुत खराब
|08 दिसंबर
|314
|बहुत खराब
|09 दिसंबर
|282
|खराब
|10 दिसंबर
|259
|खराब
|11 दिसंबर
|307
|बहुत खराब
|12 दिसंबर
|349
|बहुत खराब
|13 दिसंबर
|431
|गंभीर
|14 दिसंबर
|461
|गंभीर+
|15 दिसंबर
|427
|गंभीर
सोमवार को दिल्ली के इन इलाकों की हवा रही अति गंभीर
|इलाका / स्टेशन
|AQI
|वजीरपुर
|482
|जहांगीरपुरी
|476
|अशोक विहार
|472
|पंजाबी बाग
|470
|विवेक विहार
|469
|आनंद विहार
|467
|सीरीफोर्ट
|466
|डीटीयू
|461
|नेहरू नगर
|457
|मुंडका
|455
|पटपड़गंज
|452
