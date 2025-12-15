मौसम की मार विमान सेवा पर भी, प्रयागराज से दिल्ली की उड़ान रद, एयरपोर्ट पर यात्री हए परेशान, जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मौसम का प्रभाव विमानों के संचालन पर भी पड़ने लगा है। सोमवार को इंडिगो की उड़ान छह ई-2270 रद रही। दिल्ली से इंडिगो का विमान दोपहर 1.10 बजे उड़ान भरकर यहां 2.30 बजे आता है और यहां से दोपहर 3.10 बजे उड़ान भरकर शाम 4.35 बजे दिल्ली पहुंचता था। हालांकि सोमवार को यह उड़ान रद कर दी गई।

उड़ान रद होने की सूचना यात्रियों को नहीं मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि कई यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है तो यात्रियों ने विरोध जताया। कहा कि उन्हें कोई मैसेज नहीं भेजा गया था, जिसके कारण वह एयरपोर्ट आए।

यात्री मुआवजा देने व दूसरी फ्लाइट का प्रबंध करने पर अड़े रहे, हालांकि उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इस विमान में दोनों ओर से लगभग 250 यात्रियों की बुकिंग थी और सभी को परेशान होना पड़ा। वहीं इंडिगो की मुंबई उड़ान विलंबित रही।