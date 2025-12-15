Uttarakhand Weather Today : उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क, पारे में गिरावट के आसार
Uttarakhand Weather Report देहरादून समेत उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क है। मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ों में बादल छाए रहने से ठं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Weather News देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिनभर धूप खिलने से ठंड से राहत है, लेकिन सुबह-शाम कंपकंपी बढ़ गई है।
मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा भी परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रहने से दिन में ठिठुरन बढ़ गई। आज भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रहने और हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं। निचले इलाकों में मौसम शुष्क बना रह सकता है।
पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ों में वर्षा-बर्फबारी नहीं हुई। इस बीच दिन का तापमान भी सामान्य के अधिक दर्ज किया गया।
हालांकि, सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है।
प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही पहाड़ों में पाला दुश्वारी बढ़ा सकता है।
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|देहरादून
|25.4
|9.2
|ऊधम सिंह नगर
|25.3
|6.9
|मुक्तेश्वर
|18.3
|5.3
|नई टिहरी
|16.5
|4.8
यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather Today : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा व बर्फबारी के हैं आसार
यह भी पढ़ें- Uttarakhand: गंगोत्री धाम में माइनस तापमान, नदी-झरने और पेयजल लाइनों में जम गया पानी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।