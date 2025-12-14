Uttarakhand Weather Today : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा व बर्फबारी के हैं आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Weather News पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद आंशिक बादल मंडराने लगे और शाम को सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी।

इसके साथ ही आज पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विभाग ने ऊंची चोटियों पर हल्की वर्षा-बर्फबारी की आशंका जताई है।

दून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही आंशिक बादल मंडराने लगे। हालांकि, दोपहर में ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिल गई। वहीं, पहाड़ों में भी धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही।

दून में भी शाम को सर्द हवाएं चलने से कंपकंपी बढ़ गई। वहीं, ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। जबकि, न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि आज भी मौसम की स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रह सकती है।