Weather Update: घने कोहरे की चादर छाई, तापमान में गिरावट के से और बढ़ गई ठंड; मैनपुरी के मौसम का अपडेट

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। घने कोहरे की चादर ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सुबह होते ही सड़कों, खेतों और रिहायशी इलाकों में कोहरा छाया रहा। दृश्यता बेहद कम होने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तापमान में आई गिरावट से सर्दी और गलन का असर तेज हो गया है। ठंडी हवाओं के चलते लोग सुबह-शाम घरों में दुबकने को मजबूर नजर आए।

कोहरे की चादर से ढका क्षेत्र, तापमान में गिरावट से बढ़ी सर्दी कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। कई स्थानों पर वाहन चालकों को हेडलाइट व फाग लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और किसानों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा।