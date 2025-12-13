आधा दिसंबर बीता, अब ठंड होगी प्रचंड, ट्राईसिटी में छाएगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
दिसंबर के मध्य में ट्राईसिटी में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों से सुबह-शाम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दिसंबर का आधा महीना बीत जाने के साथ ही ट्राईसिटी में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड प्रचंड होगी। वहीं, मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दो-तीन दिनों से सुबह और शाम के समय कोहरे की चादर छाने लगी है, जिससे खासकर रात में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शनिवार को सुबह हल्की धूप खिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में बादल छा गए। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में गिरावट के चलते ठंड का असर तेज हो गया है।
ठंड और कोहरे के कारण बुजुर्गों और बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। चिकित्सकों के अनुसार ठंड के कारण बुखार, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं आम हो रही हैं। उन्होंने लोगों को सुबह बहुत जल्दी और देर रात घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
डाॅक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें और ठंडी हवा से बचाएं। धूप निकलने पर बुजुर्गों को हल्की सैर जरूर कराएं, ताकि शरीर को गर्माहट मिल सके। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने और फाॅग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
