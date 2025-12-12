Uttarakhand: गंगोत्री धाम में माइनस तापमान, नदी-झरने और पेयजल लाइनों में जम गया पानी

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: गंगोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां रात्रि में तापमान माइनस में पहुंचने से नदी व झरनों के साथ पेयजल स्रोत व पाइपलाइनों में भी पानी जमने लगा है। पेयजल लाइनों में पानी जमने से धाम में रहे रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि चारधाम में प्रमुख गंगोत्री धाम सहित गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर तो बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन धाम में अब तक बर्फ नहीं गिरी है। बावजूद इसके यहां शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से रात्रि का तापमान माइनस नौ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है।

इस कारण गंगोत्री धाम में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान माइनस में होने से गंगोत्री धाम व गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में नदी, झरने व पानी के स्रोत जमने लगे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पार्क क्षेत्र के वन कर्मी नियमित गश्त जारी रखे हुए हैं।

गत मंगलवार व बुधवार को पार्क के वन दरोगा राजवीर सिंह रावत के नेतृत्व में वन कर्मी दीपक, विक्रम सिंह, संपूर्णानंद भट्ट, अनुज आदि की एक टीम ने गंगोत्री-गोमुख ट्रेक पर रूटिन गश्त की, उस दौरान भी टीम को पांच से सात जगहों पर पानी के स्रोत जमे हुए मिले।

ट्रेक पर छोटी-छोटी जल धाराओं के रूप में आने वाला पानी जमा हुआ मिलने से ट्रेक पर फिसलन के चलते दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। धाम में सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल लाइनों में पानी के जमने से हो रही है।