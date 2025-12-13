Uttarakhand weather: पहाड़ों में छाए रहेंगे आंशिक बादल, तापमान में उछाल आने के हैं आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे दिन में तेज धूप खिल रही है और सुबह-शाम ठिठुरन बनी हुई है। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कोहरा भी छाने लगा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बदल सकता मौसम मौसम विभाग के अनुसार, आज ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। जबकि, कुछ इलाकों में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। हालांकि, तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं।

धूप खिली और ठंड से राहत शुक्रवार को सुबह से ही दून समेत आसपास के क्षेत्रों में धूप खिली रही। हालांकि, तड़के कई इलाकों में हल्की धुंध और कोहरा भी छाया रहा। इसके बाद दिन में चटख धूप खिली और ठंड से राहत रही।