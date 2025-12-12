Language
    Weather Update: गुरुग्राम में अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

    By Sandeep Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:53 PM (IST)

    गुरुग्राम में अगले दो दिन में बदल सकता है मौसम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्षेत्र में अगले दो दिन तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 दिसंबर को हल्के बादल दिनभर छाए रहेंगे, हालांकि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आंशिक बादल छाने के बावजूद दिन में हल्की धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। हवा की दिशा और गति में बदलाव के चलते महसूस होने वाला तापमान भी थोड़ा कम हो सकता है।

    शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह के समय हल्की सर्दी का असर देखने को मिला, वहीं दोपहर तक धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहा। देर शाम होते-होते हवा की ठंडक फिर बढ़ने लगी।

    विशेषज्ञों का कहना है कि रात के तापमान में फिलहाल कोई तेजी से गिरावट नहीं होगी, लेकिन सुबह-शाम हल्की ठिठुरन बनी रह सकती है।

    18 को फिर छाएंगे बादल

    मौसम विभाग के अनुसार, 18 दिसंबर को एक बार फिर बादल लौट सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उस दिन आसमान में बादल छाने के आसार हैं, हालांकि फिलहाल वर्षा की संभावना बहुत कम है। बादल छाने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखी जा सकती है, जबकि रात का पारा लगभग स्थिर रहने का अनुमान है।

    स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को सुबह-शाम निकलते समय हल्के गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर ठंडी हवा से बचने की जरूरत बताई गई है।अगले कुछ दिनों तक मौसम में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं।